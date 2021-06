Speciale scuola: arriva alla Parthenope il Glider Seaexplorer, ultima frontiera delle misure oceanografiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approda all’Università Parthenope il Glider Seaexplorer, l’ultima frontiera delle misure oceanografiche. Il Glider, del valore di circa 200 mila euro, è stato acquistato dal Programma nazionale di ricerca in Antartide ed affidato al Dipartimento di Scienze e Tecnologie (Dist) dell’Università Parthenope dove, in questa settimana, si sta svolgendo il corso di preparazione all’utilizzo. Per testarlo è stata allestita in Ateneo una vasca di calibrazione e collaudo di 600 litri ed i tecnici francesi della Alseamar ne hanno spiegato il funzionamento, sarà effettuata una prima prova di immersione autonoma in mare nel molo Beverello. “Il Glider Seaexpolrer verrà utilizzato nelle prossime campagne oceanografiche antartiche – ha sottolineato il prof. Giorgio Budillon, direttore del Dist – lo strumento può essere utilizzato in remoto in assenza di personale umano e può così raggiungere zone oceanografiche normalmente inaccessibili. Con tale investimento sarà possibile istituire a breve un centro di eccellenza a Napoli per l’utilizzo di strumenti marini 'unhuman' e raggiungere così una nuova frontiera per le ricerche oceanografiche". “Uno strumento oceanografico autonomo – ha poi sottolineato il ricercatore del Dist Yuri Cotroneo - capace di navigare ad oltre 1000 metri di profondità raccogliendo dati oceanografici, fisici e biologici come temperatura, salinità, variazioni climatiche a lungo termine, fluorescenza e fotosintesi con elevatissima risoluzione in mare. Lo strumento può raccogliere i dati con elevatissima risoluzione in mare, portandoci ad aggiornare il comparto strumentale per le ricerche oceanografiche del Pnra, finanziato dal Miur, gestito dall’Enea per la parte logistica e dal Cnr per la componente scientifica”. (Ren)