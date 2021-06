Algeria: partito islamista Msp, circostanze politiche ci impediscono di partecipare a governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi incarichi ministeriali e un'elezione legislativa caratterizzata da un forte boicottaggio: sono queste le due principali motivazioni che hanno spinto il principale partito islamista dell’Algeria, Movimento della società per la pace (Msp), giunto terzo alle elezioni del 12 giugno scorso, a scegliere di non partecipare al prossimo governo. Lo ha dichiarato il presidente del partito, Abderrezak Makri, durante una conferenza stampa, affermando che la decisione di non partecipare al nuovo governo è giunta dopo lunghe consultazioni interne. Makri ha dichiarato che il movimento ha analizzato attentamente la situazione politica del Paese, giungendo alla decisione di non partecipare al governo principalmente a causa del “boicottaggio elettorale”. Il Msp ha infatti denunciato la presenza di brogli elettorali e la scarsa affluenza alle urne da parte degli elettori. Un’altra motivazione che ha spinto il partito a questa decisione è il fatto che sono stati offerti al movimento solo quattro di incarichi ministeriali, considerati dal partito “un numero insufficiente per influenzare la scena politica algerina”. “Questa decisione consentirà al partito di cercare nuove opportunità e ottenere maggiore consenso dando priorità alle sue idee”, ha spiegato Makri. (Ala)