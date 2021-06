Russia: Putin, quando lascerò l'incarico mi "metterò ai fornelli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando lascerà la carica di capo dello Stato, Vladimir Putin non tornerà a lavorare ma si “metterà ai fornelli” Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante la “Linea diretta”. "Perché lavorare dopo la fine dell’incarico? Mi metterò ai fornelli", ha detto Putin durante una linea diretta, rispondendo alla domanda su cosa farebbe dopo le dimissioni. "Per essere felici, devi sentirti importante ed essere in grado di realizzare te stesso", ha detto il capo dello Stato. Rispondendo a una domanda sui suoi successi come capo dello Stato, Putin ha espresso la speranza che quello più importante debba ancora succedere. "Spero che debba ancora venire", ha detto il presidente russo. (Rum)