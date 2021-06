Alitalia: bozza, fondo da 100 milioni per indennizzo biglietti non utilizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l’indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall’amministrazione straordinaria di Alitalia in conseguenza delle misure di contenimento previste per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali a Ita. E’ quanto si legge nella bozza dello schema di decreto sulle misure urgenti in materia fiscale e di tutela del lavoro. L’indennizzo è erogato esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia garantito al contraente analogo servizio di trasporto, ed è quantificato in misura pari all’importo del titolo di viaggio.(Rin)