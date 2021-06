Spagna: Rufian (Erc), gli indulti non sono sufficienti per risolvere conflitto in Catalogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, aveva negato che avrebbe concesso gli indulti agli indipendentisti catalani e poi lo ha fatto ed ora fa lo stesso con il referendum di autodeterminazione. Pertanto, è necessario del tempo. Lo ha affermato il portavoce di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) al Congresso dei deputati (la Camera bassa del Parlamento), Gabriel Rufian, che ha replicato a stretto giro alle parole del premier che aveva affermato come il suo governo non permetterà mai un referendum di autodeterminazione in Catalogna. A questo proposito ha chiarito che i nove indulti concessi la scorsa settimana "non sono sufficienti per risolvere il conflitto", ma rappresentano solo "una misura per migliorare il clima politico". Rufian ha accusato i partiti di destra, Partito popolare (Pp), Ciudadanos e Vox di cercare "lo scontro e l'agitazione" quando la maggioranza dei cittadini è preoccupata per il coronavirus e dei vaccini e non degli indulti che non hanno provocato nessuna reazione tra gli spagnoli. Rufian ha consigliato al governo di ignorare la destra che non è "credibile" spiegando che i tre partiti che la compongono "combattono tra loro". (Spm)