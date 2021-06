Speciale difesa: Germania, ministra Difesa Kramp-Karrenbauer, completamento ritiro da Afghanistan imminente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È imminente il completamento del contingente tedesco inquadrato in Resolute Support, la missione della Nato in Afghanistan che si avvia a conclusione. È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer da New York, dove è in visita per incontrare il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per motivi di sicurezza, Kramp-Karrenbauer non ha precisato quando gli ultimi militari tedeschi lasceranno l'Afghanistan. “Non parlerei di settimane e mesi”, si è limitata ad affermare l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Intanto, procede il rimpatrio delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) dal Paese centro-asiatico, via Tblisi in Georgia. In Afghanistan, sono attualmente di stanza 570 effettivi della Bundeswehr e le operazioni di ritiro avanzano secondo i piani. Camp Marmal, la base tedesca presso Mazar-i Sharif nel nord dell'Afghanistan sarà consegnato alle Forze armate del Paese al termine della missione. (Geb)