Speciale difesa: Libano, Aoun contro interruzioni di strade, “no a caos e rivolte”

- L’interruzione di diverse strade, effettuata in questi giorni a più riprese da manifestanti antigovernativi in Libano, produce “grandi sofferenze” per i cittadini, e il diritto di esprimere la propria opinione non dovrebbe dar luogo a “caos e rivolte”. Lo ha detto il presidente del Libano, Michel Aoun, durante un incontro del Consiglio supremo di difesa, a cui hanno preso parte anche il primo ministro uscente Hassan Diab e diversi ministri. In occasione della riunione, Aoun ha invitato le forze di sicurezza a non mostrarsi "indulgenti" nell’affrontare i blocchi della circolazione, allo scopo di proteggere la sicurezza dei cittadini e la stabilità generale. (Res)