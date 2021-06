Speciale difesa: Myanmar, esercito attacca postazione ribelle a Kalay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito del Myanmar ha assalito una posizione della Forza di difesa popolare di Kalay (Pdf-Kalay) alle porte di Sagaing. Lo ha reso noto un portavoce del gruppo di resistenza locale, secondo cui i miliziani hanno dovuto ritirarsi, ma intendono continuare a combattere. "I combattimenti non sono conclusi. Disponiamo solo di armi artigianali, e data la disparità di forza ci siamo ritirati dall'area. Hanno utilizzato artiglieria pesante, quindi ci siamo allontanati". Nel pomeriggio del 26 giugno un convoglio di oltre 20 veicoli militari in viaggio da Gangaw a Kalay è stato assalito dalle milizie della Forza di difesa popolare, che hanno posizionato ordigni esplosivi sulla strada nei pressi di Pan Mon. I miliziani hanno rivendicato l'uccisione di diversi militari. Il giorno successivo, almeno 9 militari avrebbero perso la vita in una imboscata della Pdf-Kalay contro un convoglio di autocarri in viaggio sulla stessa strada. Il Consiglio militare birmano ha negato che l'Esercito abbia subito perdite nel corso dei due attacchi. (Inn)