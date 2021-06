Speciale difesa: rientrati gli ultimi militari, si conclude ufficialmente la missione italiana in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa ufficialmente la missione italiana in Afghanistan, con il rientro degli ultimi uomini e donne del contingente di stanza a Herat presso l'aeroporto militare di Pisa. "E' terminato in totale sicurezza un imponente sforzo logistico e operativo condotto con puntualità e sicurezza dalle nostre Forze Armate. Non termina però l’impegno della comunità internazionale, Italia in primis, per l’Afghanistan che continuerà in altre forme, a partire dal rafforzamento della cooperazione allo sviluppo e al sostegno alle istituzioni repubblicane afghane", ha commentato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Si è conclusa così la fase del rientro del contingente italiano dall’Afghanistan. "Un momento toccante e straordinario con la chiusura di un capitolo significativo della nostra storia. Terminano 20 anni di sforzo nazionale che hanno visto la dedizione e lo spirito di sacrificio dei nostri oltre 50 mila uomini e donne in divisa che si sono avvicendati in questi lunghi anni e voglio ricordare con gratitudine i 723 feriti e con profonda commozione le 53 vittime italiane che hanno perso la vita al servizio della Repubblica e per portare stabilizzazione e pace in Afghanistan", ha affermato Guerini. (Com)