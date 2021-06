Speciale difesa: Libia, premier Dabaiba risponde a presidente Menfi, "il ministro della Difesa lo scelgo io"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Botta e risposta tra il primo ministro del governo di unità nazionale della Libia, Abdelhamid Al Dabaiba, e il capo del Consiglio presidenziale, Mohammad Menfi, sulla nomina del ministro della Difesa, posizione cruciale per gli equilibri del Paese eppure ancora vacante. Il premier, che ha avocato a sé l'interim del dicastero della Difesa per evitare dissidi tra est e ovest, ha indirizzato una lettera a Menfi in risposta alla convocazione del Consiglio presidenziale di una riunione, prevista domenica 4 luglio, per consultazioni sulla nomina del ministro della Difesa, nell’intento di sciogliere definitivamente uno dei principali nodi della crisi libica. "In riferimento alla vostra lettera intitolata "Invito a una riunione", che ci è pervenuta il 28 giugno, relativa alla partecipazione alla riunione che si terrà domenica prossima, per consultarsi sulla nomina del ministro della Difesa (...) alleghiamo la sezione sull'autorità esecutiva unificata contenuta nella road map, emanata dal Foro di dialogo politico libico, che chiarisce le funzioni del primo ministro del governo di unità nazionale, sulla nomina di ministri e agenti, e sul ruolo del Consiglio di presidenza in questo senso", si legge nella missiva indirizzata da Dabaiba a Menfi. (Lit)