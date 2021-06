Speciale difesa: Afghanistan, ritiro Usa quasi ultimato, generale mette in guardia da rischio guerra civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritiro delle forze statunitensi dall'Afghanistan verrà completato entro pochi giorni. Lo riferiscono fonti governative citate dalla "Cnn", secondo cui Washington potrebbe però mantenere nel Paese una presenza residuale di circa un migliaio di militari, assegnati perlopiù alla protezione di ambasciate, aeroporti e altri siti sensibili. La formale conclusione del ritiro statunitense dall'Afghanistan, annunciato dal presidente Joe Biden lo scorso aprile, giunge prima del previsto, ma resta oggetto di pesanti incertezze. Il portavoce del dipartimento della Difesa Usa, John Kirby, ha affermato che il ritiro dal Paese non comporterà necessariamente la fine della missione Nato Resolute Support. Il generale Austin S. Miller, comandante delle forze Usa in Afghanistan, ha avvertito ieri, 29 giugno, che il quadro della sicurezza nel Paese sta rapidamente peggiorando, e che i Talebano stanno assumendo il controllo di un crescente numero di distretti sul territorio afgano, inclusi alcuni di rilievo strategico. "Una guerra civile è certamente un esito che si può scorgere all'orizzonte, se gli sviluppi proseguiranno secondo la traiettoria attuale", ha affermato l'ufficiale nel corso di una conferenza stampa a Kabul. Miller ha però rifiutato di formulare speculazioni in merito al futuro dell'assistenza statunitense alla sicurezza dell'Afghanistan. (Nys)