Molise: Toma su programmazione 2021-2027, "importante momento di partecipazione"

- A partire da oggi e per i prossimi quindici giorni, il partenariato può concretamente contribuire alla definizione del Programma regionale, sostenuto dal Fesr e dal Fse+, relativo all'obiettivo "Investimento a favore dell'occupazione e della crescita". "Ci troviamo di fronte ad una fase importante per la programmazione 2021-2027 – spiega il presidente Donato Toma – che chiama la Regione Molise a raccogliere le sfide lanciate dell'Unione europea su obiettivi strategici quali ricerca, innovazione e tecnologie avanzate, digitalizzazione per cittadini, imprese e Amministrazioni pubbliche. Ci viene anche chiesta un'Europa più verde, più connessa, più sociale relativamente al settore occupazione. Siamo giunti alla fase interlocutoria con le parti economico-sociali e datoriali, che ora devono esprimersi rispetto all'analisi dei fabbisogni prioritari di investimento, operazione preliminare e necessaria alla definizione dei Programmi operativi, di cui abbiamo peso atto come governo regionale". L'analisi è stata coordinata dal direttore del I Dipartimento della giunta regionale, con il supporto del Comitato di pilotaggio e di un Gruppo tecnico. (segue) (Gru)