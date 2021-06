Molise: Toma su programmazione 2021-2027, "importante momento di partecipazione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea con quanto previsto dall'art. 4 del Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europeo (Reg. UE 240/14), sono titolati i componenti del partenariato per i programmi che rientrano nelle seguenti macrocategorie: autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche competenti; parti economiche e sociali; organismi rappresentanti la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione. Non saranno presi in considerazione i contributi espressi da soggetti non rappresentativi di interessi collettivi. I soggetti che, a vario titolo, fanno parte del sistema sociale, economico e datoriale sono chiamati ad esprimere il proprio contributo cliccando sul/sui settori di loro interesse, compilando l'anagrafica e inserendo proposte di politica pubblica, tipologie di intervento, azioni, strumenti in un massimo di 4000 battute, tenendo conto del fabbisogno di investimento riportato. Le risposte inviate saranno elaborate e tenute in considerazione nell'ambito della stesura del prossimo Programma regionale. (Gru)