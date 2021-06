Emilia-Romagna: sicurezza stradale, Dovizioso testimonial della nuova campagna video (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una campagna semplice e potente che, senza girarci tanto intorno, ci dice quali sono le conseguenze di una guida distratta e ci ricorda come dal rispetto del codice della strada dipenda non solo la nostra vita ma anche quella degli altri - spiega l'assessore Corsini - Per raggiungere il nuovo traguardo comunitario del 2030, ovvero dimezzare il numero delle vittime e dei feriti gravi rispetto al 2020, occorre intensificare ogni iniziativa e un costante lavoro per promuovere il cambiamento culturale verso una mobilità più sicura. Credo che il messaggio di questi video non potesse essere veicolato meglio di così e per questo ringrazio profondamente Andrea Dovizioso per essersi fatto portavoce, non solo con il volto ma anche con il cuore, di un tema molto serio su cui la nostra Regione è impegnata in prima linea da anni grazieal lavoro dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale e al programma di educazione stradale nelle scuole. Perché avere un grande campione emiliano-romagnolo come testimonal significa amplificare moltissimo la platea dei destinatari arrivando a migliaia di persone che da ora in avanti mi auguro seguiranno tutti l’esempio e i consigli di Andrea”. (segue) (Ren)