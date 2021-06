Emilia-Romagna: sicurezza stradale, Dovizioso testimonial della nuova campagna video (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono tante le campagne, le iniziative e gli eventi promossi dall’Osservatorio regionale in questi anni per diffondere sempre meglio la cultura dell’educazione sulle strade e prevenire l’incidentalità - afferma il presidente dell’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale Mauro Sorbi -. Un impegno e un investimento costanti per un tema difficile che ha bisogno di continua informazione, la cartina di tornasole sono proprio gli incidenti stradali, causati dal mancato rispetto fra gli utenti. Vengono infatti considerate ancora poco le conseguenze della disattenzione, dell’eccessiva velocità e anche dell’aggressività alla guida, un fenomeno che purtroppo sta aumentando forse anche a causa dello stress da pandemia. Con questa campagna, che raggiungerà tutto il territorio regionale e non solo, siamo certi che la figura di un campione della velocità come Andrea Dovizioso, costituirà un esempio per tutti e aiuterà a rinnovare l’impegno verso l’educazione stradale e il rispetto degli altri”. (Ren)