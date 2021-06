Abruzzo: nuove risorse in arrivo dal Fondo europeo agricolo per sviluppo rurale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel riparto delle annualità 2021 e 2022 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), all'Abruzzo è stata assegnata una quota complessiva di circa 160 milioni di euro, con un incremento rispetto ai criteri della vecchia programmazione del 16 per cento, pari a 22 milioni di euro. Lo rende noto il vicepresidente della Giunta regionale abruzzese con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, il quale parla di "importante traguardo per la nostra regione che è riuscita a far sentire la propria voce in ambito nazionale". Il riparto è ufficiale essendo stato inserito nella delibera del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021. "È senza dubbio un grande risultato per l'Abruzzo e per la sua agricoltura – spiega ancora Imprudente -, a testimonianza che anche i piccoli, se hanno argomentazioni e potenzialità, possono essere ascoltati sui tavoli decisionali romani. E non c'è dubbio che a fare la sua parte è stata anche la credibilità della Regione, della Lega e del centrodestra che la governa, e del Comparto a livello nazionale. Siamo riusciti a portare a casa una somma considerevole in più dopo mesi di confronti serrati e rinvii nelle Commissioni competenti". (segue) (Gru)