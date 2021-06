Abruzzo: nuove risorse in arrivo dal Fondo europeo agricolo per sviluppo rurale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vicepresidente della Giunta regionale abruzzese "alla fine, si è trovato un punto di sintesi sui criteri di riparto dei fondi Feasr con l'Abruzzo che fin dall'inizio, insieme ad altre Regioni, si è speso per l'adozione di un criterio misto che tenesse conto sia dell'attribuzione storica che di una quota ponderata in funzione delle peculiarità territoriali riuscendo ad ottenere un successo che acquista un valore ancora maggiore se consideriamo il momento molto difficile per la pandemia e la crisi economica conseguente". In sostanza, sulla base della delibera del Consiglio dei ministri, per il 2021 sarà applicato il criterio del 90 per cento storico e del 10 per cento legato ai nuovi criteri. (Gru)