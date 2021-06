Imprese: Intesa Sanpaolo-Assobiotec, da bioeconomia output da 317 miliardi nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata oggi a Trieste la settima edizione del rapporto “La bioeconomia in Europa” della direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, realizzato in collaborazione con il Cluster Spring e Assobiotec-Federchimica. Stando al relativo comunicato stampa, lo studio evidenzia come la pandemia abbia reso ancora più evidente la necessità di ripensare il modello di sviluppo economico in una logica di maggiore attenzione alla sostenibilità e all’ambiente. In questo contesto, prosegue la nota, il ruolo della bioeconomia è “molto rilevante: la sua natura fortemente connessa al territorio, la sua capacità di creare filiere multidisciplinari integrate nelle aree locali e di restituire, grazie a un approccio circolare, importanti nutrienti al terreno la pongono come uno dei pilastri del Green New Deal lanciato dall’Unione europea”. Secondo le stime presentate nel rapporto, nel 2020 la bioeconomia in Italia ha generato un output da 317 miliardi di euro occupando poco meno di due milioni di persone: il comparto ha perso nel 2020 meno rispetto a quanto segnato dall’intera economia, portando il suo peso in termini di produzione al 10,2 per cento rispetto al dieci per cento del 2019. (segue) (Com)