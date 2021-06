Imprese: Intesa Sanpaolo-Assobiotec, da bioeconomia output da 317 miliardi nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una dinamica che secondo il rapporto ha interessato anche altri paesi europei, e che dimostra la resilienza del settore allo shock pandemico: questo anche se le performance settoriali rimangono molto diversificate. In Italia la filiera agroalimentare (che rappresenta il 60 per cento del valore della bioeconomia) è risultata meno colpita dalla crisi, così come le utilities e la filiera della carta: la flessione più accentuata è stata invece registrata dal comparto moda, a causa della chiusura della fase distributiva e del blocco agli arrivi dei turisti stranieri. A livello territoriale, la bioeconomia ha un peso particolarmente rilevante nelle Regioni del Nord-Est e del Mezzogiorno (rispettivamente all’8,2 e al 6,7 per cento sul valore aggiunto regionale), mentre il dato è sotto la media nazionale nel Nord-Ovest e al Centro. Ai primi posti per il valore aggiunto della bioeconomia ci sono la Basilicata e il Trentino Alto Adige, seguite da Toscana, Veneto, Emilia Romagna. Il Sud spicca anche nella graduatoria in termini di occupazione, con un’incidenza del 10,7 per cento circa: ai primi posti Calabria, Basilicata, Puglia e Molise. (Com)