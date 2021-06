Lavoro: Cavallaro (Cisal), su licenziamenti accordo auspicato ma problema non risolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti auspicavamo un accordo sul blocco dei licenziamenti, ma c’è poco da festeggiare. Lo ha detto il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro. “Quando ci si confronta e si trova una soluzione comune è sempre positivo, ma se crediamo di aver risolto tutto portando i lavoratori in cassa integrazione o applicando contratti di solidarietà, stiamo ancora girando attorno al problema senza risolverlo: e non basterà una riforma degli ammortizzatori sociali per farlo”, ha detto. (Com)