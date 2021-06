M5s: Ferrara, tra Grillo e Conte non si prenda posizione, stare con Raggi e lavoro fatto per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post su Facebook il consigliere del M5s in Campidoglio, Paolo Ferrara, si esprime sullo scontro in atto tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sul futuro del Movimento 5 stelle e afferma di stare dalla parte del lavoro fatto per la Capitale. "Per me l’unica certezza è il Movimento 5 stelle che sta con Virginia - scrive Ferrara -. È difficile comprendere alcune posizioni, sia da una parte che dall’altra, e non intendo di certo schierarmi per tornaconto personale o per semplificare le cose. È chiaro che quando due persone litigano e se le danno di santa ragione in un negozio che vende cristalli poi quello che ti rimane, alla fine, è raccogliere i vetri rotti. La domanda che molti giornalisti mi hanno fatto è stata: con chi ti schieri? Chi ha ragione tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte? Ieri non ho risposto. Oggi posso dirvi che tra i due mi schiero dalla parte del lavoro che abbiamo fatto a Roma con i grandi risultati che abbiamo ottenuto soprattutto sul litorale". Su molte cose non sono d’accordo, anzi difficilmente mi trovo da subito d’accordo su qualche cosa. Per me è questa la sfida continua. Ogni giorno.All’interno del Movimento 5 Stelle - conclude - a volte siamo diversi ma prendere posizione ora significa essere deboli e farsi prendere dallo sconforto. Lo dico con forza: non è il momento di attaccare o parteggiare per uno o per l'altro come molti stanno facendo in queste ore. È il momento di essere uniti".(Rer)