Autostrade Nord: Lega, revoca immediata gara, in ballo 1 miliardo

- "La Lega chiede la revoca immediata della gara sull'assegnazione della concessione per la gestione della A21 Torino-Piacenza e della tangenziale A5 di Torino. Con una nuova gara lo Stato avrebbe la certezza di incassare almeno un miliardo di euro in più. La pratica Autostrade del Nord non a caso si trova già sul tavolo della Corte dei Conti. La Lega ha presentato una interrogazione al ministro Giovannini da cui si aspetta risposte precise, senza prendere altro tempo. Il Mims non può avallare una pratica che provoca alle casse pubbliche un grave danno economico". Lo affermano, in una nota, i deputati della Lega Edoardo Rixi (responsabile nazionale Infrastrutture), Elena Maccanti (capogruppo in Commissione Trasporti), e Alessandro Benvenuto (componente della Commissione Ambiente e Infrastrutture). (com)