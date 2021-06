Repubblica Ceca: 150 case da demolire dopo il tornado della scorsa settimana in Moravia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 150 case devono essere demolite in conseguenza del tornado che ha colpito la scorsa settimana la Moravia meridionale. Lo ha dichiarato Jiri Pelikan, direttore dei vigili del fuoco nella regione. Il numero da lui indicato, segnala l'agenzia di stampa "Ctk", non è peraltro definitivo, perché le verifiche sugli edifici sono ancora in corso. Entro la fine della settimana i vigili del fuoco vogliono rimuovere le macerie e gli alberi divelti che restano e continuano a complicare la circolazione dei mezzi nelle aree di Breclav e Hodonin. In totale il tornado che ha colpito la zona giovedì scorso ha devastato 1.200 abitazioni e provocato sei vittime. (Vap)