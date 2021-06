Regno Unito: estradizione magnate indiano Nirav Modi, udienza appello il 21 luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nirav Modi, 50 anni, è il presunto artefice di una frode di quasi 130 miliardi di rupie (circa 1,5 miliardi di euro) della Punjab National Bank (Pnb), banca pubblica che, attraverso la filiale Brady House, ha emesso delle lettere di credito a favore di una serie di compagnie – Diamond R Us, Solar Exports e Stellar Diamonds – riconducibili all’imprenditore della gioielleria e ai suoi soci, la moglie e altri familiari, in collusione con alcuni dipendenti dell’istituto. L’inchiesta, per frode e riciclaggio di denaro, è stata condotta dal Central Bureau of Investigation (Cbi) e dall’Enforcement Directorate (Ed), agenzia del ministero delle Finanze. L’imprenditore ha lasciato l’India nel gennaio del 2018. (Inn)