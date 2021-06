Serbia: Aia, attesa la sentenza per ex capi dei servizi segreti Stanisic e Simatovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Meccanismo residuale del Tribunale penale internazionale dell'Aia emetterà oggi il verdetto contro Jovica Stanisic e Franko Simatovic, detto Frenki, ex capi del Servizio di sicurezza dello Stato (Sdb) della Jugoslavia. Stanisic e Simatovic sono accusati di crimini contro la popolazione non serba durante le guerre in Croazia e Bosnia Erzegovina negli anni '90. I capi d'accusa comprendono crimini contro l'umanità e violazioni delle leggi e dei costumi di guerra. Il tribunale li ha assolti nel 2013, ma il processo si è ripetuto dopo il ricorso presentato dalla Procura dell'Aia. Il nuovo procedimento è stato avviato dalle autorità giudiziarie internazionali nel 2017. I procedimenti contro Stanisic e Simatovic durano da 18 anni e sono i più lunghi nella storia della corte internazionale. Il verdetto che verrà emesso sarà solo di primo grado, e sia l'accusa che la difesa hanno il diritto di ricorrere in appello. (segue) (Seb)