Serbia: Aia, attesa la sentenza per ex capi dei servizi segreti Stanisic e Simatovic (2)

Secondo quanto ricorda il sito in lingua serba della "Bbc", il nuovo processo a Stanisic e Simatovic è l'ultimo dinanzi al Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia. La Procura ha chiesto l'ergastolo, mentre la difesa ha chiesto l'assoluzione. Stanisic, l'ex capo della polizia segreta jugoslava, e Simatovic, il capo operativo, sono accusati di persecuzione, omicidio, deportazione e trasferimento forzato di croati e musulmani durante le guerre del 1991-1995 in Croazia e Bosnia Erzegovina. Secondo l'accusa, Stanisic e Simatovic sarebbero stati i protagonisti di un'impresa criminale congiunta guidata dall'allora presidente jugoslavo Slobodan Milosevic. Stanisic e Simatovic avrebbero coordinato le operazioni di alcune unità speciali, in particolare i Berretti rossi, la Guardia volontaria serba (Sdg) di Zeljko Raznatovic Arkan e gli Scorpioni. Secondo la linea della difesa, non sarebbe dimostrata la colpevolezza di Stanisic e Simatovic e le formazioni che hanno commesso i crimini non avrebbero fatto parte dei servizi segreti.