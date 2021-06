Imprese: Herambiente (Gruppo Hera) acquisisce il 70 per cento di Recycla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Hera, attraverso la controllata Herambiente, ha acquisito il 70 per cento di Recycla, società friulana che gestisce tre piattaforme per rifiuti industriali solidi e liquidi con sede principale a Maniago (Pn). Stando al relativo comunicato stampa, l’operazione consentirà a Herambiente di confermarsi operatore di riferimento sul territorio e di fornire anche ai nuovi clienti le proprie soluzioni a 360 gradi nel trattamento rifiuti: attraverso la sua società Hasi, Herambiente consolida e amplia così la propria dotazione impiantistica dedicata alle imprese, con 15 siti polifunzionali dedicati al trattamento dei rifiuti prodotti dalle aziende e 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti industriali trattati ogni anno. Sono previste, prosegue la nota, importanti sinergie con i propri poli industriali in provincia di Pisa e a Ravenna: in particolare, la piattaforma per rifiuti industriali solidi e liquidi a Maniago gestisce oltre 40 mila tonnellate all’anno di scarti prodotti dalle aziende. In linea con i principi dell’economia circolare, questi rifiuti vengono pretrattati per ottimizzarne le caratteristiche e destinarli principalmente al recupero energetico o al trattamento chimico fisico: in questo modo solo il tre per cento dei rifiuti che entrano nella piattaforma viene smaltito in discarica. (segue) (Com)