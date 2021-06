Imprese: Herambiente (Gruppo Hera) acquisisce il 70 per cento di Recycla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa operazione, prosegue la nota, rappresenta un nuovo step nel percorso di continua crescita di Herambiente nel settore del trattamento dei rifiuti industriali, che si rafforzerà ulteriormente grazie a due accordi già firmati con società operanti nelle Marche e in Veneto, inerenti allo stesso segmento industriale, il cui completamento sarà portato a termine entro l’estate. A regime, grazie a queste tre operazioni saranno trattate ogni anno ulteriori 350 mila tonnellate di rifiuti industriali prodotte da 3.300 nuovi clienti, con un apporto aggiuntivo sul margine operativo lordo del Gruppo Hera pari a circa 20 milioni di euro a operazioni concluse. “Con questa acquisizione continuiamo l’importante sviluppo strategico nel settore dei rifiuti industriali garantendo continuità di servizio e competitività alle aziende: nei prossimi mesi completeremo il closing di altre due importanti realtà operanti in questo segmento”, ha commentato Tomaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del Gruppo Hera, aggiungendo che l’insieme di queste tre operazioni “comporterà un investimento complessivo di 122 milioni di euro e l’ingresso nel nostro Gruppo di 200 risorse qualificate”. (Com)