Kazakhstan: il premier Mamin introduce nuove restrizioni contro il Covid

- Il primo ministro del Kazakhstan, Askar Mamin, ha annunciato oggi una serie di nuove restrizioni contro la pandemia di Covid-19, di cui preoccupa l’evoluzione nel Paese. “La situazione sanitaria ed epidemiologica sta cambiando. C’è un incremento del numero delle persone contagiate dal coronavirus nelle nostre regioni. Circa il 27 per cento dei posti letto in ospedale è occupato, così come il 24 per cento dei posti in terapia intensiva”, ha spiegato il capo del governo. Le nuove misure restrittive entreranno in vigore nelle “zone rosse”, che includono quattro regioni del Paese e la capitale Nur-Sultan. Oltre a queste vi sono sei regioni in “zona gialla” e altre sei in “zona verde”. (segue) (Res)