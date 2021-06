Kazakhstan: il premier Mamin introduce nuove restrizioni contro il Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle “zone rosse”, ha spiegato Mamin, saranno rafforzati i controlli, saranno ampliati i reparti destinati ai pazienti Covid, sarà assicurata la fornitura di dispositivi medici. “Ad oggi circa 3,3 milioni di persone sono state vaccinate con una prima dose di vaccino contro il Covid, mentre quasi 2 milioni hanno ricevuto la seconda dose. Non è sufficiente. I governatori devono accelerare la campagna vaccinale specialmente nelle regioni di Mangystau, Atyrau, Kazakhstan occidentale”, ha aggiunto il primo ministro, sottolineando anche la necessità di introdurre le vaccinazioni obbligatorie in ambito lavorativo, in particolare nei settori dei servizi e dell’istruzione. (Res)