- “Zingaretti le soluzioni le trovi nel nostro programma. Il piano rifiuti che hai fatto, in ritardo, non sta funzionando. Era pieno di buone intenzioni fondate sul nulla. Critichi la Raggi ma hai aperto la Giunta ai suoi colleghi. Passi lunghi e ben distesi”. Così in una nota Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma, risponde al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. (Com)