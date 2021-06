Fisco: M5s, sospendere Cashback fuori da ogni logica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il Cashback abbiamo avviato un percorso virtuoso all'insegna della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica. Basti pensare ai contribuenti che proprio in questi giorni hanno pagato la Tari attraverso l'app IO della pubblica amministrazione, a cui per la quasi totalità dei casi si erano iscritti per beneficiare del Cashback. Le ricadute positive sugli incassi degli enti locali e sulla loro capacità di spesa per i servizi fondamentali sono evidenti. L'app IO potrebbe diventare la punta di diamante dell'Italia digitale che tutti vogliamo, come dimostra anche il caso del Green Pass scaricabile direttamente attraverso l'applicazione". Lo dichiarano in una nota i deputati del M5s della commissione Finanze. "Invertire la rotta sospendendo prematuramente il Cashback - continuano - sarebbe controproducente. Non siamo gli unici a pensarlo, visto che anche Partito democratico e Leu hanno preso posizione sulla nostra stessa lunghezza d'onda. Tutto può essere migliorato, e siamo pronti a considerare interventi mirati sulla misura per eliminare alcune piccole distorsioni, ma archiviare il Cashback nel secondo semestre 2021, ad appena 6 mesi dalla sua nascita, è fuori da ogni logica". (com)