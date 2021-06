© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Villa Glori nell'incuria e degrado. Non si salva neanche la stele in ricordo dei fratelli Cairoli, garibaldini uccisi in quei luoghi. Erba alta e rifiuti limitano accessi al parco. Errori e inefficienze della giunta Raggi hanno reso Roma irriconoscibile". Così in un tweet la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo. (Rer)