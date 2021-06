Sicilia: assessore Cordaro, deposito rifiuti radioattivi? Non lo permetteremo mai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrari anche tutti i sindaci dei Comuni ricadenti nei quattro siti siciliani individuati da Sogin, la società che per conto dello Stato è responsabile della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi. «Il nostro sito - ha detto l'assessore comunale alle Politiche agricole di Trapani, Giuseppe Pellegrino - si trova a pochi metri dall'autostrada e dai centri abitati di Fulgatore, Baglio Nuovo e Dattilo. E per di più, ha una forte vocazione vitivinicola, con la produzione della Doc Erice". "Abbiamo già subito un danno economico - denuncia il sindaco di Butera, Filippo Balbo - perché molte imprese che volevano investire qui hanno fatto un passo indietro. Nei 150 ettari designati ci sono numerosi e importanti vigneti e cantine vitivinicole, un'area in cui avviene la produzione e lo stoccaggio del 90 per cento dei frutteti, in particolare della pesca di Delia Igp, con mandorleti, ulivi e ortaggi". Anche la zona di Calatafimi-Segesta, come ha spiegato il commissario straordinario Francesco Fragale, non sarebbe adeguata a ospitare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi perché "l'area si trova a 800 metri dal centro abitato di Sasi, zona altamente sismica con importanti problemi di ricaduta idrogeologica, e a due passi dal Parco archeologico di Segesta, fiore all'occhiello del turismo siciliano". Il quarto sito individuato da Sogin si trova a cavallo tra Petralia Sottana e Castellana Sicula, all'interno del Parco delle Madonie in cui, come hanno evidenziato i rispettivi sindaci Leonardo Iuri Neglia e Francesco Calderaro, si registrano "numerosi disagi legati alla viabilità, con strade provinciali fatiscenti. Il nostro è un grido di rabbia, perché questa scelta vanificherebbe tutti gli sforzi fatti in questi anni per aumentare l'attrattività del Parco delle Madonie". (Ren)