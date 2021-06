© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Stati Uniti donano a Perù due milioni dosi di vaccino Pfizer - Gli Stati Uniti hanno completato nella notte la consegna al Perù di due milioni di dosi di vaccini Pfizer contro il nuovo coronavirus. "Il Perù ha subito perdite catastrofiche a causa della pandemia. Siamo impegnati nell'aiutare i nostri amici peruviani a ricostruire un mondo più sicuro e più preparato alle emergenze", ha scritto il segretario di Stato Antony Blinken in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. "Più il mondo è vaccinato, più sicuri siamo tutti", ha aggiunto. "A nome dell'esecutivo e del popolo peruviano, ringrazio il presidente Joe Biden per la donazione da governo a governo di questo lotto di vaccini Pfizer, prova dell'impegno con la regione portato avanti dalla sua amministrazione per aumentare gli sforzo contro la pandemia", ha risposto il presidente peruviano Francisco Sagasti. Gli Usa hanno consegnato inoltre 160 ultracongelatori che faciliteranno il trasporto dei vaccini. (segue) (Res)