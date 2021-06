I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: nuova polemica su presunte tangenti in acquisto vaccini covid-19 -Il ministero della Salute del Brasile ha annunciato il licenziamento di Roberto Dias, direttore del dipartimento Logistica finito da alcune ore al centro di una polemica per un presunto illecito nell'acquisto di vaccini covid-19. Il quotidiano "Folha de Sao Paulo" aveva infatti pubblicato un'intervista nella quale Luiz Paulo Dominguetti, rappresentante della Davati Medical Supply in Brasile, sosteneva che Dias avesse chiesto una tangente per portare il governo a chiudere l'acquisto di 400 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca. Nel dettaglio, Dias avrebbe chiesto un dollaro per ogni dose compresa nell'accordo. Il ministero non ha specificato i motivi del licenziamento, mentre Dias ha smentito le accuse preannunciando una nota di difesa. Del caso si è interessato anche il vice presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) aperta al Senato per fare luce su presunte inadempienze del governo nella gestione della pandemia. Il vice presidente della Cpi, Randolfe Rodriguez, ha infatti chiesto la convocazione in aula dei protagonisti del caso, per testimonianza. (segue) (Res)