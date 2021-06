I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile-Portogallo: ministro Esteri Franca in visita a Lisbona fino al 2 luglio - Il ministro degli Esteri del Brasile, Carlos Alberto Franco Franca, si trova oggi in Portogallo per una visita ufficiale che si concluderà il 2 luglio. In agenda, si legge in una nota, un incontro con il presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, con l'omologo Augusto Santos Silva, con il ministro dell'Ambiente, Joao Pedro Matos Fernandes. Il titolare della diplomazia brasiliana parteciperà inoltre a un evento con imprenditori locali e incontrerà i vertici della Comunità dei Paesi di lingua portoghese. Nel corso della visita verranno affrontati temi bilaterali, regionali e multilaterali. Si discuterà di cooperazione su temi sanitari, sviluppo sostenibile, ripresa economica dopo la pandemia, questioni consolari e istanze bilaterali di difesa. Per Franca si tratta della prima visita ufficiale in portogallo da quando ha assunto la guida degli Esteri. (Res)