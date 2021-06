© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: ex capo di Stato maggiore, “impossibile unificare le Forze armate” - L'unificazione delle istituzioni militari in Libia è “impossibile” a causa delle numerose difficoltà strutturali delle Forze armate libiche e della natura “tribale e familiare” delle forze della Cirenaica, la regione orientale del Paese dominata dal generale Khalifa Haftar. Lo ha affermato uno dei leader della città di Misurata ed ex capo di Stato maggiore, Abdel Rahim al Kib Youssef al Mangoush, durante un suo intervento sull'emittente televisiva qatariota "Al Jazeera". "Le istituzioni militari dell'est e dell'ovest hanno debolezze che rendono difficile unificarle. La guerra lanciata da Haftar contro la capitale, Tripoli, e tutto ciò che l'ha accompagnata, rende tutto più compliato”, ha detto al Mangoush. "Ci deve essere un periodo di transizione - ha aggiunto - in cui la struttura dell'istituzione militare viene prima riformata e poi unificata, perché non può essere unificata nella situazione attuale". Al Mangoush ha poi affermato: "Haftar non accetterà alcuno sforzo per unificare l'istituzione militare sotto una leadership eletta, e i recenti movimenti delle forze di Haftar al confine con l'Algeria mirano a dimostrare che controlla vaste aree della Libia e a influenzare i risultati delle elezioni". Secondo l’ex capo di Stato maggiore tenere elezioni parlamentari “è possibile”, ma ci saranno difficoltà riguardo alla possibilità di tenere “elezioni presidenziali trasparenti ed eque". Al Mangoush, infine, ha definito “assurdo” parlare dell'uscita delle forze turche dalla Libia “mentre altre forze e mercenari rimangono nel Paese". (segue) (Res)