I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Egitto: primo ministro Madbouly, 30 giugno 2013 momento decisivo per la storia del Paese - Il 30 giugno 2013 è stato un momento decisivo per la storia dell’Egitto. Lo ha affermato ieri il primo ministro egiziano, Mustafa Madbouly, in occasione della riunione settimanale del Consiglio dei ministri. Il primo ministro si è congratulato con il presidente Abdel Fattah al Sisi in occasione dell’ottavo anniversario della “rivoluzione del 30 giugno 2013” e ha dichiarato che in questa occasione milioni di egiziani sono scesi in piazza per “riconquistare la propria identità e salvare il Paese dal caos in una delle più grandi rivoluzioni della storia”. (segue) (Res)