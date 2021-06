I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia-Egitto: leader opposizione turco, fermare esecuzioni Fratelli musulmani - Il governo egiziano deve interrompere le “esecuzioni politiche” ai danni di membri della Fratellanza musulmana. Lo ha detto Kemal Kilicdaroglu, leader del kemalista Partito popolare repubblicano (Chp), prima forza di opposizione al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando oggi al gruppo parlamentare della sua formazione politica. “L’esecuzione politica non è corretta. Ci siamo sempre opposti alle esecuzioni politiche e continueremo a opporci. Spero che non vi saranno esecuzioni politiche in Egitto”, ha detto Kilicdaroglu, ripreso dal quotidiano turco “Daily Sabah”. Lo scorso 14 giugno, un tribunale civile egiziano ha confermato le condanne a morte per 12 membri della Fratellanza musulmana, inclusi i leader Mohammad Biltajy, Safwat Hegazy, Abdulrahman al Bar, l’ex ministro Osama Yassin e Ahmed Aref. Le dichiarazioni del capo dell’opposizione turca giungono in un momento delicato per le relazioni tra Turchia ed Egitto: secondo quanto trapelato di recente sui media, infatti, i colloqui per la normalizzazione delle relazioni bilaterali avviati di recente rischiano di fallire, a causa dell’insistenza del Cairo su un ritiro completo e incondizionato di Ankara dalla Libia. (segue) (Res)