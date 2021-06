I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: ministra spagnola, con Italia pronti a riallacciare dialogo israelo-palestinesi - Un'idea nata a Madrid per celebrare nel modo più utile possibile la ricorrenza di un grande evento che ebbe come sede proprio Madrid: la grande Conferenza di pace del 1991. La ministra degli Esteri spagnola, Arancha González Laya, a Matera per il summit dei capi delle diplomazie del G20, conferma a "la Repubblica" che il governo Sánchez sta lavorando da mesi alla proposta di una nuova iniziativa di dialogo tra Israele e Palestina. "Ci è sembrato che si dovesse utilizzare l'efemeride per qualcosa di positivo, senza farci molte illusioni, perché è vero che riprendere una trattativa, interrotta da tempo, richiede molta energia politica, un consenso internazionale, stabilità all'interno dei Paesi. Ma eravamo coscienti di non poter lasciar passare questa opportunità". "Così - continua - ne ho parlato con il collega Luigi Di Maio, e abbiamo cominciato a lavorare. Non pensiamo di mettere sul tavolo proposte concrete. Però vogliamo dare un sostegno politico a questa iniziativa. E riportare al centro del negoziato il Quartetto, che venne creato proprio a Madrid, perché sostenga questo sforzo. Siamo due Paesi mediterranei, impegnati nel Medio Oriente, due Paesi dell'Unione Europea che vogliono aiutare in questo negoziato tra Israele e Palestina". (segue) (Res)