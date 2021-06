I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: leader milizie sciite minaccia di uccidere militari statunitensi nel Paese - Il segretario generale delle milizie filo-iraniane irachene Asaib Ahl al Haqq, Qais al Khazali, ha minacciato di uccidere militari statunitensi, in risposta al raid lanciato pochi giorni fa dalle forze Usa contro obiettivi di gruppi armati sciiti presso il confine tra Siria e Iraq. “Non siamo assetati di sangue o signori della guerra, e le operazioni della resistenza cercano per quanto possibile di non spargere sangue”, ha detto Khazali, in un discorso televisivo. “La tattica nell’ultima fase è stata quella di prosciugare le capacità militari del nemico per costringerlo a ritirarsi”, ha proseguito, sottolineando tuttavia che “il nemico Usa ha dimostrato di non rispettare la santità del sangue del popolo”. “Occhio per occhio, dente per dente”, ha detto Khazali, sottolineando che “se l’America continuerà a spargere sangue iracheno, saremo in grado di continuare a rispondere”. (segue) (Res)