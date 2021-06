© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: governo, dichiarazioni riunione anti-Daesh di Roma “contraddicono i fatti” - Le dichiarazioni conclusive rilasciate in occasione dell’incontro ministeriale della Coalizione anti-Daesh a Roma, lo scorso 28 giugno, “contraddicono i fatti”, e chi le legge “non vi trova altro che falsità a buon mercato”. Lo afferma un comunicato del ministero degli Esteri e degli Espatriati della Siria, secondo cui Damasco “si rammarica della situazione dei ministri degli Esteri di alcuni Paesi, che sono stati costretti a presenziare e ad approvare due dichiarazioni pronte, preparate in precedenza dagli Stati Uniti e dai loro alleati, senza una lettura da parte dei partecipanti”. In particolare, la dichiarazione legata alla coalizione internazionale contro Daesh “ha parlato di vittorie americane e occidentali immaginarie e inesistenti, e di piani per sconfiggere lo Stato islamico che tutti i popoli del mondo sanno essere fuorvianti e contraddittori rispetto alla realtà delle politiche statunitensi sul campo”, prosegue la nota. Coloro che hanno contribuito alla sconfitta dell'Is sono "l'esercito siriano, le forze russe, l'esercito iracheno e i combattenti contro il terrorismo nella regione", afferma la diplomazia siriana. (Res)