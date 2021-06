© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: stime Eurostat, inflazione area euro all'1,9 per cento a giugno - L'inflazione annuale nell'area euro dovrebbe attestarsi all'1,9 per cento a giugno, in calo dal 2,0 per cento del mese precedente. Questo quanto emerge dalle stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Considerando le principali componenti dell'inflazione nell'area dell'euro, l'energia dovrebbe avere il tasso annuo più elevato a giugno (12,5 per cento, rispetto al 13,1 di maggio), seguito dai beni industriali non energetici (1,2 per cento, rispetto allo 0,7 di maggio), servizi (0,7 per cento, rispetto all'1,1 di maggio) e alimentari, alcolici e tabacco (0,6 per cento, rispetto allo 0,5 di maggio). (segue) (Res)