- Regno Unito: governo annuncia legge per superare regolamento Ue su aiuti di Stato - Il governo britannico ha annunciato una nuova legge per permettere al governo centrale e alle amministrazioni locali una maggiore libertà in materia di sostegno alle imprese, superando di fatto il regolamento Ue sugli aiuti di Stato. La nuova legge, denominata "Subsidy Control Bill" (Legge sul controllo dei sussidi), permetterà secondo il governo di assistere in maniera più precisa le imprese, senza i "ritardi burocratici" generati dalla normativa attuale. La formulazione della legge verrà attentamente studiata dalla Commissione europea, per verificare che il Regno Unito non venga meno ai suoi impegni presi nell'accordo commerciale post Brexit di mantenere un "level playing field", la parità di condizioni tra imprese britanniche ed europee, uno dei punti principali su cui si basa l'intero accordo. Il governo di Londra ha affermato che la legge permetterà di giudicare caso per caso quali imprese necessiteranno di aiuti e sussidi, se questi permetteranno alle imprese di restituire valore all'economia in cambio del denaro e se permetteranno di raggiungere più facilmente gli obiettivi di decarbonizzazione dell'economia britannica. (segue) (Res)