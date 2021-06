I fatti del giorno – Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- M5s: Conte, svolta autarchica grande mortificazione per tutti - La "svolta autarchica" di Beppe Grillo "è una grande mortificazione per tutti". Queste le parole di Giuseppe Conte, intercettato davanti alla sua casa a Roma in un video del "Corriere.it", all'indomani del post del garante del Movimento 5 stelle che ha sancito la definitiva rottura tra i due. A chi gli chiede se ci sia rimasto male, l'ex premier risponde: "Non tanto e solo per me. Questa svolta autarchica credo sia una mortificazione per una intera comunità che io ho conosciuto bene e apprezzato di ragazze e ragazzi, persone adulte che hanno creduto in certi ideali. E' una grande mortificazione per tutti loro". (segue) (Rin)