I fatti del giorno – Italia (3)

- Covid: Speranza, vittoria battaglia sanitaria primo passo di ripartenza Paese - Vittoria della battaglia sanitaria "come prima mattonella per la ripartenza del Paese". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite all'evento di Unipol “Condividere per non dividere. La salute è uguale per tutti”. "La priorità nelle prossime settimane è la lotta contro il Covid, la partita non è chiusa", ha aggiunto il ministro, che ha sottolineato anche la necessità di ripensare il Servizio sanitario nazionale. (segue) (Rin)