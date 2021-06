I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infrastrutture: Giovannini, da ministero impegno straordinario per nuovo assetto concessioni autostradali - Il 2021 “rappresenta un anno cruciale per il funzionamento” del sistema autostradale. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in audizione nella commissione Lavori pubblici del Senato sulle concessioni autostradali. “Da ciò deriva un impegno straordinario del ministero, da un lato per nuovo assetto al sistema delle concessioni autostradali, dall’altro per aumentare il grado sicurezza delle infrastrutture e delle modalità di gestione del traffico sulla rete autostradale, riducendo al minimo i disagi per gli utenti”, ha spiegato. (Rin)