M5s: Occhiuto (FI), ha esaurito sua missione, non sa più a chi rivolgere 'vaffa'

- "Grillo dice che Conte è un incapace, ma lo ha imposto come presidente del Consiglio per due anni, nel periodo più difficile della storia della Repubblica. Il Movimento cinque stelle ha esaurito la sua missione, una missione farlocca, negativa, la missione del 'vaffa': 'vaffa' ai politici in auto blu, e poi in auto blu ci sono finiti loro; 'vaffa' ai partiti e poi hanno pregato tutti i partiti di governare con loro pur di non perdere le poltrone. Ora non sanno più a chi rivolgere il loro 'vaffa' e se lo dicono tra di loro. Spero che questa situazione non determini un problema per il governo". Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Start", su SkyTg24. "È evidente che la pandemia è molto più impattante, ad esempio, di tangentopoli. Dopo tangentopoli fu rottamata un'offerta politica e se ne costituì un'altra. Quello che è successo in quest'ultimo anno nell'opinione pubblica è molto più impattante, sono convinto che tra qualche mese il panorama politico sarà profondamente diverso. Per questo nel centrodestra - ha spiegato - stiamo lavorando per ricostituire, riformare, ridefinire la nostra proposta, attraverso la federazione o il partito unico". (Rin)