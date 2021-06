Spagna: CaixaBank riduce a 6.452 i licenziamenti per raggiungere accordo con sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola CaixaBank ha presentato ai sindacati una proposta di 6.452 licenziamenti, 1.839 in meno rispetto al piano iniziale, con l'obiettivo di giungere ad un accordo entro oggi. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", questa riduzione è dovuta, in parte, alla possibilità di trasferire i dipendenti nelle filiali del gruppo CaixaBank e la banca si è impegnata a proporre un protocollo dettagliato di adesione al piano per garantire che tutte le partenze siano volontarie. Nel caso in cui, una volta applicato l'intero protocollo, alcune posizioni residue di eccedenza rimanessero irrisolte, un comitato di controllo interno studierebbe, caso per caso, quali misure di flessibilità interna potrebbero essere applicate in ogni situazione. La proposta della direzione include anche un aumento della compensazione per le persone che lasciano la banca, compreso un aumento dei bonus volontari (14 mila euro i dipendenti di 52 e 53 anni di età e di 13 mila euro per coloro che hanno lavorato meno di 6 anni con l'istituto di credito). I sindacati stanno studiando la nuova offerta di CaixaBank, e si prevede che il tavolo delle trattative con l'azienda in giornata.(Spm)